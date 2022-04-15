Путин: экономический блицкриг против России провалился

Президент России Владимир Путин заявил, что санкционная политика экономического блицкрига Запада в отношении России провалилась.

«Очевидно, что главным негативным фактором для экономики в последнее время стало очередное санкционное давление западных стран. Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах», - сказал российский лидер.

Владимир Путин также отметил «снижение уровня жизни европейцев как одно из последствий санкций против России».