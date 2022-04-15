AZAL открывает рейсы из Баку в Прагу
Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» в рамках летнего расписания 2022 года начнет выполнение рейсов в столицу Чехии - Прагу. Полеты по маршруту Баку - Прага - Баку авиаперевозчик будет выполнять два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Первый рейс состоится 17 июня, заявили haqqin.az в пресс-службе авиакомпании.
Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.
К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.
Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Чехию, рекомендуется изучить действующие при въезде в эту страну правила по ссылке: https://www.azal.az/az/information/covid-czechia.
С информацией о правилах въезда в Азербайджан можно подробно ознакомиться по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan.