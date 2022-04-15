AZAL открывает рейсы из Баку в Прагу

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» в рамках летнего расписания 2022 года начнет выполнение рейсов в столицу Чехии - Прагу. Полеты по маршруту Баку - Прага - Баку авиаперевозчик будет выполнять два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Первый рейс состоится 17 июня, заявили haqqin.az в пресс-службе авиакомпании.

Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.