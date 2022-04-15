Радио изобретут заново

Джавид Нейметзаде 16:40

Радио обладает почти такими же потенциальными возможностями, как и телевидение, и благодаря своим специфическим особенностям создает дополнительные возможности рекламодателям для достижения своих целей. Поэтому радио не должно оставаться вне поля зрения рекламодателей и компаний медиапланирования, и даже в процессе планирования ему необходимо выделять как важному источнику особое место. За последние 15-20 лет во всем мире наблюдается распространение визуальных медиа в особой форме. В результате наблюдается распространение усталости глаз и переключение внимания людей на «звук». Проведение работ на высоком уровне приводит к тому, что 56 процентов поколений «Z» и «Y» начинает стремиться уйти от этого «визуального стимулирования» и в качестве альтернативы выбирать источники звука. Появление подкастов, умных наушников и усовершенствование автомобилей уже привели к тому, что звук стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Такие процессы, как просмотр видео или сидение в инстаграме, и физически, и умственно приковывают человека к экрану, а вот делая уборку дома, находясь в метро или в автобусе, а также управляя автомобилем, даже работая, можно спокойно слушать музыку или подкасты. Эти особенности позволяют звуку создавать связь с целевой аудиторией брендов, более широко охватывать их во времени и пространстве.

В настоящее время многие успешные бренды в разных формах используют цифровые маркетинги. Цифровая реклама стала неотъемлемой частью успешной маркетинговой стратегии. С другой стороны, для усиления связей с целевой аудиторией и продвижения марки к более высоким вершинам все еще в той или иной форме используются возможности традиционного маркетинга. Исследования показывают, что в компаниях, где в работе медиапланирования, включая и цифровой маркетинг, имеют место радиорекламы, воздействие не ограничивается сингулярным входом, изменения, сделанные в представлении потребительских товаров, более чем на 10 процентов влияют на реализацию. В самом большом рекламном рынке мира США в 2021 году в целом в радиорекламу было вложено 16,8 миллиардов долларов. А это примерно 6 процентов от всего рекламного рынка. А в соседней Турции расходы на радиорекламу в 2021 году составили 1,4 процента от расходов на рекламу. По исследованиям в Турции, «Procter & Gamble» является одним из самых активных пользователей радиорекламы. В 2018 году компания в Америке приняла решение уменьшить бюджет цифровой рекламы на 200 миллионов долларов и направить эту сумму на радиорекламу. В результате расходы компании на радиорекламу увеличились на 4,7 процента. «Procter & Gamble» и другие подобные компании подвигло к этому широкое распространение на цифровом рекламном рынке фиктивных результатов реклам, и то, что невидимые пользователем рекламы могут дойти до любого. Такие компании, стремящиеся представить свой товар, как бренд, учитывают, что радио имеет более широкий охват аудитории, чем цифровое пространство и телевидение. Этим мы никак не пытаемся очернить цифровые медиа. «Агрессивная природа» тактики цифровой рекламы и избыточность онлайн реклам приводят к тому, что многие постепенно возвращаются к традиционным медиа. Положительным является то, что, как показывают исследования, каждые 8 из 10-ти пользователей предпочитают традиционные медиа. То, что компании предпочитают рекламировать свои бренды посредством такого традиционного медиа, как радио, имеющегося широкий круг слушателей, весьма правильно.

Говоря простым языком, многие из нас навряд ли вспомнят увиденную на «Youtube» рекламу или же размещенную на сайте баннер-рекламу. А вот радиорекламы могут озвучить рассказ, создать своеобразную связь между брендами и пользователями. Сила воздействия и значимость радио, как источник рекламы, этим перечисленным не ограничивается. То, что аудиорекламы, в результате интеграции с другими источниками в медиамире, впечатываются в память отрицать невозможно. «PRO MEDİA GROUP», функционирующий как менеджмент, таких радио, как «Avto FM» и «Space» 104FM, сотрудничает с известными в мире компаниями, такими как Coca-Cola, Adidas, Total, Bosch, Samsung, Huawei, Qatar Airways, которые отдают предпочтение радиорекламе. Эти компании, известные своими креативными рекламами во всем мире, регулярно проводят рекламные кампании.