Полк «Азов» контратакует в Мариуполе видео

Оборона Мариуполя продолжается, сообщает полк «Азов» в Telegram.

«Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка «Азов» проводят контратаку», - говорится в сообщении с прикрепленным видео.