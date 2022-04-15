Полк «Азов» контратакует в Мариуполе видео
Оборона Мариуполя продолжается, сообщает полк «Азов» в Telegram.
«Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка «Азов» проводят контратаку», - говорится в сообщении с прикрепленным видео.
Оборона Мариуполя продолжается, сообщает полк «Азов» в Telegram.
«Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка «Азов» проводят контратаку», - говорится в сообщении с прикрепленным видео.
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