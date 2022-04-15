Путин: спрос в России пришел в норму после ажиотажа

«Розничный спрос в России пришел в норму, власти страны сделали правильно, не став прибегать к ручному регулированию рынка». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, после недолгого ажиотажа по ряду товаров розничный спрос пришел в норму, а товарные запасы в торговой сети восстанавливаются.

«Мы предоставили свободу частному бизнесу для поиска наиболее подходящих, эффективных решений. Именно такие решения позволили обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть, наличие необходимой продукции в магазинах», - сказал Путин.