Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, как будет действовать Украина, в случае захвата Мариуполя российскими войсками, передает РБК-Украина.

По его словам, в таком случае ВСУ будет действовать решительно, а Украина выйдет из переговоров и начнет жесткую борьбу.

«Главное, разгромить нацбатальоны. Это все, больше мы ничего не хотим, то есть взять окончательно Мариуполь. Президент Зеленский сегодня сказал, если погибнут защитники Мариуполя, Украина окончательно выходит из переговоров. То есть будем добивать, уничтожать, пока последний российский солдат не погибнет здесь на нашей земле. Это совсем другое дело, это Украина диктует условия уже», - отметил Арестович.