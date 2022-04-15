Центробанк России: период жизни на запасах конечен

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе выступления в Госдуме, что запас прочности российской экономики не бесконечен, пишет «КоммерсантЪ».

«Период, когда экономика может жить на запасах, конечен. И уже во втором - начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса», - указывает она.

По словам Набиуллиной, Россия вступила в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями, который будет сопровождаться всплеском цен и повышенной инфляцией.