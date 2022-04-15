Армия Украины освободила населенные пункты вокруг Изюма

ВСУ освободили ряд населенных пунктов вокруг города Изюм Харьковской области, заявил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

«Да, я могу подтвердить. Ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными был освобожден. Больше информации дать не могу», – цитирует его Укринформ.

По его словам, именно на Слобожанском направлении город Изюм и его окрестности являются местами наибольшего скопления российских подразделений. «Именно оттуда в том числе они постараются развить наступление на восток», - добавил Мотузяник.