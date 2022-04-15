Экс-вице-президент «Газпромбанка» убил жену, ребенка и себя

Бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, по предварительной информации, убил в квартире жилого дома свою жену и ребенка, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительной версии, Аваев убил жену и дочь и покончил собой. Причиной мог стать бытовой конфликт", - заявил источник.

Ранее сообщалось, что три человека, включая девочку, найдены убитыми в квартире жилого дома на Университетском проспекте в Москве. Тела обнаружила родственница, узнав от семейного водителя и няни, что те не смогли дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри.