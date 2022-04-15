У Зеленского не верят, что Россия обменяет Медведчука на военных в Мариуполе

«Россия, вероятно, не согласится обменять Виктора Медведчука на военных и гражданских в Мариуполе». Такое мнение в комментарии «Интерфаксу» высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он выразил уверенность, что Россия вряд ли всерьез поддержит инициативу Медведчука, добавив, что сам оппозиционный политик и нардеп, «исходя из чувства самосохранения, попытался предложить единственный возможный для себя выход – обменять себя на действительно защитников Мариуполя».

Напомним, что сегодня задержанный политик Виктор Медведчук обратился к президентам Украины и России с просьбой о его обмене на защитников Мариуполя и его жителей.