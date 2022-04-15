Илькин Шафиев, автор haqqin.az 18:05

Когда весной и летом прошлого года «Газпром» под разными предлогами сокращал объемы закачки газа в хранилища Европы, многие аналитики справедливо сочли это «предупредительной» частью плана грядущего российского вторжения в Украину. Подчеркивая газовую зависимость Евросоюза от России, Москва давала таким образом понять Брюсселю, что любое вмешательство в её планы приведет к еще более ощутимому повышению цен на «голубое топливо» Не случайно в первые же дни вторжения в Украину, на которое Евросоюз ответил мгновенным принятием первого пакета санкций, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев издевательски призвал европейцев быть готовыми платить по 4-4,5 тысячи долларов за 1000 кубометров газа. Как известно, надежды Москвы на то, что энергетический фактор расколет европейское единство, не оправдались - Евросоюз на газовый шантаж не повелся и несмотря на риск дальнейшего роста цен на природный газ стал вводить все более глубокие антироссийские санкции.

Мало того, судя по интервью, которое в воскресенье дал газете Corriere della Sera премьер-министр Италии Марио Драги, Евросоюз готовится выбить из рук России рычаги повышения стоимости «голубого топлива», создавая на рынке искусственный дефицит и параллельно вводя понятие «ограничительный потолок» цен на газ. «Европа продолжает финансировать Россию, покупая нефть и газ, в том числе по ценам, не имеющим отношения ни к историческим ценностям, ни к затратам на добычу, - заявил, в частности, Драги. – Это позволит нам одновременно усилить санкции и минимизировать издержки от их введения». По словам итальянского премьер-министра, данное предложение набирает поддержку в Евросоюзе и, очевидно, будет обсуждаться на предстоящем заседании Совета ЕС. «Европа покупает более половины газа, экспортируемого Россией, - подчеркнул Драги. - Рыночная власть Евросоюза над Москвой - это наше оружие, которое можно использовать во благо интересов Европы. Установление «потолка» цены на газ значительно сократит объем финансирования, которым мы ежедневно обеспечиваем Россию. Мы больше не хотим зависеть от российского газа, ибо экономическая зависимость не должна становиться политической». Реакция «Газпрома» на план установления «потолка» оптовой цены на российский газ в Европе пока неизвестна. Как и параметры предполагаемого ценового предела и возможностей создания на его базе долгосрочных контрактов на поставку газа между компаниями России и Европы. Но если Евросоюз примет предложение Марио Драги, это станет поистине неожиданным ударом для России. Отметим, что в последнее время стоимость газа в Европе демонстрирует высокую волатильность, хотя в последние две недели колеблется у отметки 1 200 долларов США за 1 000 кубометров. Но в начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов цены на газ четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились более чем втрое: 7 марта этого года был достигнут ценовой рекорд в 3 892 доллара за тысячу кубометров, но уже к 21 марта газовые котировки опустились ниже 1 100 долларов.

Однако если Евросоюз установит и утвердит потолок оптовой цены на российский газ, Кремль уже не сможет использовать механизмы свободного рынка для давления на Европу. Тем более что в долгосрочной перспективе Евросоюз ищет способы вообще отказаться от российских нефти и газа. По мнению Марио Драги, Евросоюз может сократить энергетическую зависимость от России даже быстрее, чем предполагалось. «Диверсификация возможна и осуществима относительно быстро, - подчеркнул премьер-министр Италии. - У нас есть газ в хранилищах, будет и новый газ от других поставщиков. Речь идет о снижении температуры отопления на 1-2 градуса и аналогичных вариациях для кондиционеров…» В связи с санкциями, введенными против России, Драги неоднократно отмечал необходимость жестких мер по снижению зависимости от России в области поставок энергоносителей, а также увеличению импорта природного газа из других стран, в частности из Алжира, Азербайджана, Туниса и Ливии. C Азербайджаном и Алжиром Рим уже заключил соглашения об увеличении поставок «голубого топлива». Тем не менее в Москве по-прежнему считают, что в ближайшее время отказ Европы от российского газа и нефти невозможен. «У Европы нет на данный момент разумной альтернативы российским природным ресурсам», - считает вице-премьер правительства РФ Александр Новак, по словам которого, в течение ближайших пяти-десяти лет Европе вряд ли удастся полностью заместить отсутствие российских нефти и газа.