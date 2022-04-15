Знаменитые азербайджанские спортсмены в Шуше ВИДЕО
Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) представило видеролик, снятый в Шуше с участием наших спортсменов.
Они отправились в Шушу в рамках проекта «К честным победам по следам героев и гениев». В съемках приняли участие знаменитые борцы – чемпионы мира и призеры Олимпийских игр Рафик Гусейнов и Расул Чунаев, не менее известный дзюдоист, двукратный паралимпийский чемпион и чемпион мира Ильхам Закиев, а также представители таких видов спорта, как художественная гимнастика, фехтование, конный спорт и стрельба из лука.