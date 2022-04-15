В захваченном Геническе установили памятник Ленину, которого Путин обвинял в «строительстве» Украины

В захваченном российскими войсками городе Геническ Херсонской области коллаборанты установили памятник российскому революционеру Владимиру Ленину. Об этом сообщил коллаборант Геннадий Малюков в Facebook.

«Памятник Ильичу установлен», - написал Малюков.

Он также выложил в сеть фото памятника. Стоит отметить, что это не тот Ленин, который раньше стоял в Геническе. На фото также видно, что над административным зданием развеваются российский и красный флаги.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам назвал Владимира Ленина архитектором Украины.

«В результате большевистской политики возникла Советская Украина. Которую можно с полным основанием назвать Украина имени В.И. Ленина. Он ее автор и архитектор, есть документы. А сейчас благодарные потомки посносили в Украине памятники Ленину, это у них декоммунизация называется», - заявил Путин.