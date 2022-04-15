Путин попросил Беннета передать России церковь Александра Невского в Иерусалиме

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету письмо с просьбой передать в собственность России церковь Александра Невского, расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме, сообщает газета Haaretz со ссылкой на источник, который отметил, что Израиль уже «занимается этим вопросом», но не привел подробности. Портал Ynet также пишет, что российская сторона хочет получить права на Александровское подворье. В канцелярии израильского премьера пока никак не комментировали эту информацию.

В январе 2020 года появилась информация, что Израиль согласен передать России подворье. Израильские СМИ тогда выдвинули версию, что решение было принято в обмен на помилование израильтянки Наамы Иссасхар, осужденной в Москве за контрабанду наркотиков. РФ ожидала, что подворье перейдет под российскую юрисдикцию уже в начале марта того же года, но в апреле Израиль приостановил передачу России прав на подворье.

О том, что Владимир Путин отправил письмо руководству Израиля с просьбой принять положительное решение по вопросу регистрации права собственности России на Александровское подворье, на прошлой неделе сообщил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Он жаловался, что передачу прав на подворье приостановили на фоне российской военной операции на Украине. По словам господина Степашина, Израиль «повел себя так, как положено Израилю, - и нашим и вашим, и туда и сюда, что называется, пинг-понг устроили».