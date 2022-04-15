Эрдоган обсудил с генсеком ООН Украину и Израиль

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом необходимость гуманитарных коридоров в Украине для эвакуации людей. Об этом сообщили в понедельник в офисе главы всемирной организации по итогам разговора.

Гутерриш и Эрдоган рассмотрели необходимость гуманитарных коридоров для распределения помощи и эвакуации людей.

«Стороны также обсудили ситуацию в Иерусалиме, генеральный секретарь ООН подтвердил свою позицию о важности сохранения и соблюдения статус-кво святых мест. Необходимо избегать провокаций любой ценой», - отметили в ООН.