Премьер Молдовы назвала причину отказа продавать Украине истребители

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что Молдова не так оснащена военной техникой, чтобы оказывать помощь Украине. Так она прокомментировала информацию ЕвроПравды о том, что Молдова отказалась продать Украине шесть истребителей МиГ-29.

Гаврилица отметила, что с начала войны Молдова помогает Украине, принимая беженцев, оказывая гуманитарную помощь и соблюдая санкции против России в финансово-банковской системе.

"Что касается военной помощи Украине, есть страны, которые гораздо более оснащены военной техникой, которые обладают большей устойчивостью в экономической и энергетической отраслях, чтобы оказать эту помощь", - цитирует Гаврилицу молдавское издание NewsMaker.