Премьер Молдовы назвала причину отказа продавать Украине истребители
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что Молдова не так оснащена военной техникой, чтобы оказывать помощь Украине. Так она прокомментировала информацию ЕвроПравды о том, что Молдова отказалась продать Украине шесть истребителей МиГ-29.
Гаврилица отметила, что с начала войны Молдова помогает Украине, принимая беженцев, оказывая гуманитарную помощь и соблюдая санкции против России в финансово-банковской системе.
"Что касается военной помощи Украине, есть страны, которые гораздо более оснащены военной техникой, которые обладают большей устойчивостью в экономической и энергетической отраслях, чтобы оказать эту помощь", - цитирует Гаврилицу молдавское издание NewsMaker.
При этом она уклонилась от ответа на вопрос, просила ли Украина у Молдовы продать шесть истребителей МиГ-29.
"Я ответила на вопрос о том, как Молдова помогает Украине в это сложное время", – сказала премьер.
Также Гаврилица не ответила на вопрос, в каком состоянии эти истребители, порекомендовав обратиться за этой информацией в Агентство публичной собственности.