Скончался бывший сопредседатель МГ ОБСЕ по карабахскому урегулированию

Бывший директор Службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов, передает ТАСС.

«Служба внешней разведки РФ с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 года ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР Вячеслав Иванович Трубников. Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», - отметил Иванов.

Вячеслав Трубников родился 25 апреля 1944 года в Иркутске, в рабочей семье. В 1967 году окончил Московский государственный институт международных отношений, получив диплом референта по странам Востока. По окончании МГИМО он поступил на службу во внешнюю разведку, где прослужил более 30 лет. Трубникова направляли в долгосрочные командировки – в Индию и Бангладеш. С 1990 года он возглавлял одно из подразделений центрального аппарата разведки, а вскоре был назначен первым заместителем директора СВР России. В январе 1996 года Вячеслав Трубников стал главой СВР.