В Украине убит командир десантного корабля России
Российские медиа 18 апреля сообщили о том, что прошло прощание с севастопольцем Александром Чирвой. Он был убит во время боевых действий украинскими национальными силами сопротивления. Об этом пишет «Крыминформ» в Telegram.
Отмечается, что Александр Григорьевич Чирва был командиром большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота России, капитан 3 ранга.
В 2015-2016-м годах принимал участие в войне в Сирии.
Сообщается, что российский командир был убит украинцами «во время боя». При этом не уточняется, когда именно состоялся этот бой, и есть ли связь между этой смертью и смертями российских военных с уничтоженного украинскими ракетами крейсера «Москва».