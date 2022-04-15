Россия может атаковать базу НАТО, чтобы помешать поставкам оружия в Украину. Об этом, как передает Daily Mail, заявил бывший советник британского правительства по национальной безопасности Питер Рикеттс.

«Скорее всего, я думаю, они (россияне – ред.) ищут какой-то способ предотвратить или ограничить этот поток оружия в Украину для поддержки ВСУ. Значит, мы можем увидеть атаки на конвои или самолеты, доставляющие оружие с запада. В крайнем случае, возможно, какой-то ракетный удар по базе НАТО, где готовили вооружение для Украины. И это, безусловно, поставит перед странами НАТО настоящую дилемму», – сказал Питер Рикеттс.