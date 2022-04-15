Сервис Google Maps снял гриф секретности с военных и стратегических объектов России, подобное наблюдается лишь в отношении российских объектов, в то время как в других странах увидеть подобное все еще невозможно, пишет Daily Storm.

Снятие ограничения позволило пользователям в максимальном разрешении рассмотреть множество ключевых объектов военной инфраструктуры РФ. В их числе крейсер «Адмирал Кузнецов», хранилище ядерных боеприпасов, летно-испытательный полигон с новейшими истребителями Су-57, пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты и авиабазу.