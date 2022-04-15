Италия поможет Украине с оружием
Решение об отправке оружия Украине итальянский парламент принял практически единогласно, отметил премьер министр страны Марио Драги. Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera, опубликованном 17 апреля.
Журналисты обратили внимание, что члены партии «Движение пяти звезд» и многие итальянцы «изо всех сил пытаются смириться с необходимостью вооружать Украину».
«Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно. Условия вопроса ясны: с одной стороны есть народ, подвергшийся нападению, с другой стороны – армия агрессора. Как лучше всего помочь пострадавшим? Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам напрямую, что мы и делаем. Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение – сообщение, противоречащее нашим европейским ценностям солидарности», - подчеркнул Драги.
По его словам, Италия хочет дать украинцам возможность защищать себя.
«Проблема оружия серьезна, и я ее не недооцениваю: она связана с личным этическим выбором. Поэтому решение нельзя принимать легкомысленно, но условия те, которые я только что описал», - добавил он.
По словам премьер-министра Италии, он до последнего надеялся, что российского вторжения не произойдет, но оно его не удивило, учитывая накопление российских войск у границы Украины и «прецеденты того, что делал Советский Союз в Польше, Венгрии, Чехословакии».
«Пока целью Путина был не поиск мира, а попытка уничтожить украинское сопротивление, оккупировать страну и передать ее дружественному правительству. Мы будем рядом с нашими украинскими друзьями: открытие нашего посольства в Киеве – хорошая новость», - сказал политик.
Драги отметил, что, как и многие другие, поначалу считал вероятной быструю победу России, которая также поставила бы под угрозу соседние государства, но этого не произошло и «нет никаких признаков того, что украинский народ может принять российскую оккупацию».
Он назвал действия российской армии в Буче «бесчеловечными», но добавил, что «такие термины, как «геноцид» или «военные преступления», «имеют точное юридическое значение» и нужно время, чтобы определить, какие именно слова лучше соответствуют ситуации.