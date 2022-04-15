Италия поможет Украине с оружием

Решение об отправке оружия Украине итальянский парламент принял практически единогласно, отметил премьер министр страны Марио Драги. Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera, опубликованном 17 апреля.

Журналисты обратили внимание, что члены партии «Движение пяти звезд» и многие итальянцы «изо всех сил пытаются смириться с необходимостью вооружать Украину».

«Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно. Условия вопроса ясны: с одной стороны есть народ, подвергшийся нападению, с другой стороны – армия агрессора. Как лучше всего помочь пострадавшим? Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам напрямую, что мы и делаем. Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение – сообщение, противоречащее нашим европейским ценностям солидарности», - подчеркнул Драги.