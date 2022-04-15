Американская ИТ-компания перевезла сотни сотрудников из России и Беларуси в Узбекистан

«У нас в общем чатике для Узбекистана около 600 человек, так что, скорее всего, [EPAM перевезла в Узбекистан] до тысячи [работников]», - говорит один из сотрудников компании.

Разработчик программного обеспечения EPAM Systems перевез своих сотрудников из Беларуси и России в Узбекистан. Об этом Forbes рассказали два местных предпринимателя и подтвердил один из сотрудников EPAM, переехавший в Узбекистан, а также один из российских инвесторов, который там находится.

Один из местных предпринимателей утверждает, что отели в стране забиты, а 80% перебравшихся из России и Беларуси в Узбекистан людей – «эпамовцы».

Представитель EPAM София Одинцова сообщила изданию, что компания не готова предоставить комментарий о релокации своих сотрудников в Узбекистан.

Один из сотрудников EPAM, который сейчас находится в Узбекистане, рассказывает, что компания помогала с релокацией – «и финансово, и с поиском самолета и жилья». По его словам, компания оплачивает перелет для сотрудника и его семьи, проживание и суточные расходы в первый месяц.

«Это доступно для всех сотрудников, кто захочет», - говорит он. Помимо Узбекистана, с его слов, разработчик предлагает сотрудникам релокацию еще примерно в 10 стран. Среди популярных направлений релокации сотрудников EPAM также Грузия и Армения, отмечает он.

О решении уйти из России EPAM сообщила в начале апреля.

«EPAM Systems объявляет о начале процесса прекращения своей деятельности в России. Это решение последовало за предыдущим заявлением о прекращении обслуживания российских клиентов», - отметили тогда в компании, связав решение с войной России в Украине. Тогда же разработчик рассказал, что уже начал релокацию своих российских сотрудников в другие страны, но не сообщил, в какие именно.

Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 14 апреля сообщил, что с начала года в страну приехало около 3000 зарубежных ИТ-специалистов. Он поручил превратить Узбекистан в региональный ИТ-центр.