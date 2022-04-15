Россияне начинают наступление на востоке Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ фиксирует признаки начала наступательной операции на востоке Украины со стороны российских войск. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18 часов.
«Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне.
В Слобожанском и Донецком операционных районах противник на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия.
На Донецком и Таврическом направлениях группировка российских войск продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.
В Мариуполе продолжаются бои, противник производит штурмовые действия в районе морского порта.
Россияне активизировали наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском направлениях. Для наращивания усилий противник продолжает сосредоточение дополнительных танковых и артиллерийских подразделений», - говорится в сводке.