Генштаб ВСУ фиксирует признаки начала наступательной операции на востоке Украины со стороны российских войск. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18 часов.

«Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне.

В Слобожанском и Донецком операционных районах противник на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия.