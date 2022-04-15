Беларусь угрожает Литве, Польше и Латвии разрушениями

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович пригрозил Литве, Польше и Латвии разрушениями, смертями и взрывами якобы из-за подготовки ими агрессии против Беларуси. Об этом сообщает Zerkalo.

По словам Вольфовича, в Польше, Литве и Латвии увеличивается количество военных и вооружения, модернизируется военная инфраструктура, большие средства выделяются из бюджетов на оборонный сектор.

Кроме того, он заявил, что полеты зарубежной военной авиации участились у белорусских границ.