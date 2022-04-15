37 членов экипажа затонувшего ракетного крейсера «Москва» погибли, сообщил «Медузе» источник, близкий к командованию Черноморского флота. По его словам, 15 апреля их тела доставили в Севастополь. Ранее о том, что на «Москве» погибли примерно 40 моряков, сообщала со ссылкой на мать одного из выживших членов экипажа «Новая газета. Европа».

Еще порядка ста человек, по данным собеседника «Медузы», ранены. Есть и пропавшие без вести – их точное количество неизвестно. Всего на судне находились около 500 человек, уточнил собеседник «Медузы».