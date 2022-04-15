Российская экономика вступает в непростой период структурных изменений, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, западные санкции уже отразились на российском финансовом секторе экономики и вскоре будут влиять на реальный сектор. Об этом сообщает «Ведомости».

«Наша экономика действительно вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке. Сейчас они все больше начнут сказываться и на реальных секторах экономики», - сказала Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Она отметила, что Банк России ожидает вход российской экономики в период «активной структурной трансформации» в конце II – начале III квартала текущего года.