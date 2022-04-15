Путин наградил бригаду, захватившую Бучу

Президент России Владимир Путин присвоил 64-й бригаде почетное звание «гвардейской» за «образцовые действия» в ходе «специальной военной операции». Информация об этом размещена на портале правительственных документов РФ с указом Путина.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», - говорится в указе Путина.