Минобороны Украины: Российские военные сосредоточили основные силы на Изюмском направлении
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что российская армия пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия на Изюмском. Об этом в Facebook сообщает Минобороны со ссылкой на заявление Залужного.
Главнокомандующий ВСУ рассказал о ситуации в регионах, где происходят военные действия.
В частности, он отметил, что ситуация на южном направлении контролируемая: «Существенно уменьшена угроза с моря благодаря утоплению флагманского корабля Черноморского флота РФ. Однако опасность высадки морских и воздушных десантов остается. В этой связи продолжаются меры по укреплению противодесантной обороны, в том числе за счет материально-технической помощи стран-партнеров».
Залужный отметил, что силы обороны устойчиво обеспечивают защиту Николаева от возможных попыток противника возобновить наступление и уничтожают противника в пригороде Херсона. Также россиянам не дают возможности продвинуться в направлении Запорожья: «Продолжается героическая оборона города-героя Мариуполя. Командование Вооруженных Сил Украины принимает все возможные меры для оказания поддержки защитникам города. В частности, уничтожение десантного корабля «Саратов» в порту Бердянска уменьшило риск высадки десанта и огневого поражения с моря».