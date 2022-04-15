Минобороны Украины: Российские военные сосредоточили основные силы на Изюмском направлении

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что российская армия пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия на Изюмском. Об этом в Facebook сообщает Минобороны со ссылкой на заявление Залужного.

Главнокомандующий ВСУ рассказал о ситуации в регионах, где происходят военные действия.

В частности, он отметил, что ситуация на южном направлении контролируемая: «Существенно уменьшена угроза с моря благодаря утоплению флагманского корабля Черноморского флота РФ. Однако опасность высадки морских и воздушных десантов остается. В этой связи продолжаются меры по укреплению противодесантной обороны, в том числе за счет материально-технической помощи стран-партнеров».