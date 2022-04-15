США будут обучать украинских военных обращению с американскими гаубицами
США будут обучать украинских военных обращению с передаваемыми им американскими гаубицами и планируют тренировки для других видов вооружения, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. Об этом пишет РИА Новости.
Артиллерийские орудия, наряду с бронетранспортерами, вертолетами, барражирующими боеприпасами и безэкипажными судами, вошли в очередной пакет военной помощи, утвержденный властями США на прошлой неделе.
«Мы добились определенного прогресса с точки зрения организации тренингов для украинцев. В ближайшие дни за пределами Украины будет налажена подготовка конкретно для гаубиц», - сказал чиновник.
«Мы, естественно, рассматриваем также варианты для других систем», - добавил он.
Ранее США обучали на своей территории украинских военных обращению с барражирующими боеприпасами Switchblade.