США будут обучать украинских военных обращению с американскими гаубицами

США будут обучать украинских военных обращению с передаваемыми им американскими гаубицами и планируют тренировки для других видов вооружения, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. Об этом пишет РИА Новости.

Артиллерийские орудия, наряду с бронетранспортерами, вертолетами, барражирующими боеприпасами и безэкипажными судами, вошли в очередной пакет военной помощи, утвержденный властями США на прошлой неделе.