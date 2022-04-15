В Минобороны России заявили об уничтожении центра с западным оружием под Львовом

Российские войска уничтожили в районе Львова логистический центр и крупные партии иностранного вооружения, поступившие в Украину от США и европейских стран, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск», - цитирует слова Конашенкова РИА Новости.

По его словам, там находились крупные партии иностранного вооружения, которые США и европейские страны передали Украине за последние шесть дней.

Кроме того, под Васильковым в Киевской области уничтожен крупный склад боеприпасов, добавил Конашенков.