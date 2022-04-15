ВС России за день уничтожили 16 военных объектов Украины
Высокоточными ракетами с воздуха в течение дня в районе трёх населенных пунктов уничтожены 16 военных объектов Украины, среди которых два пункта управления, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования воздушно-космических сил России уничтожены 16 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два опорных пункта подразделений украинских войск, а также места сосредоточения личного состава и военной техники противника в районах населенных пунктов Попасная, Барвенково и Красный Лиман», - цитирует слова Конашенкова РИА Новости.
Кроме того, российские ракетные войска и артиллерия поразили 331 военный объект в Украине, в том числе пункты управления, склады вооружения и районы сосредоточения живой силы противника, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 331 военному объекту», - сказал Конашенков на брифинге.
Он уточнил, что поражены девять пунктов управления, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также 315 районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Попасная и Новомайорское.
«В результате удара в районе населенного пункта Новотошковская уничтожено до 120 «националистов» и девять единиц военной техники», - добавил Конашенков.