ВС России за день уничтожили 16 военных объектов Украины

Высокоточными ракетами с воздуха в течение дня в районе трёх населенных пунктов уничтожены 16 военных объектов Украины, среди которых два пункта управления, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования воздушно-космических сил России уничтожены 16 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два опорных пункта подразделений украинских войск, а также места сосредоточения личного состава и военной техники противника в районах населенных пунктов Попасная, Барвенково и Красный Лиман», - цитирует слова Конашенкова РИА Новости.

Кроме того, российские ракетные войска и артиллерия поразили 331 военный объект в Украине, в том числе пункты управления, склады вооружения и районы сосредоточения живой силы противника, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.