Украинский генерал: У России большие проблемы. У Украины есть шанс выйти на границы до 2014 года

У России проблемы с накоплением сил. У Украины есть шанс выйти на границы до 2014 года и поставить точку на величии российской армии. Об этом рассказал генерал Виктор Ягун телеведущему Олегу Билецкому в эфире проекта FREEDOM на канале «Украина 24».

По словам генерала, Россия накопила на востоке все основные силы, наступление намечали ориентировочно на 15 апреля, но помешали погодные условия и ситуация в регионе. У противника огромные проблемы с накоплением резервов.

«Мы видим, что очень большие проблемы с человеческим ресурсом, мы видим, что массово отказываются от отправки в Украину контрактники. Фактически большое количество дезертиров среди уже побывавших в Украине, однозначно не хотят возвращаться в очередной раз. Все это скопление очень серьезно подрывает возможности пополнения рядов оккупанта, и как они будут все это пополнять – непонятно. Даже есть информация, что они пытаются заманить в свою армию не только наемников из других стран, но даже с недавно оккупированных территорий», - сказал он.