Украинский генерал: У России большие проблемы. У Украины есть шанс выйти на границы до 2014 года
У России проблемы с накоплением сил. У Украины есть шанс выйти на границы до 2014 года и поставить точку на величии российской армии. Об этом рассказал генерал Виктор Ягун телеведущему Олегу Билецкому в эфире проекта FREEDOM на канале «Украина 24».
По словам генерала, Россия накопила на востоке все основные силы, наступление намечали ориентировочно на 15 апреля, но помешали погодные условия и ситуация в регионе. У противника огромные проблемы с накоплением резервов.
«Мы видим, что очень большие проблемы с человеческим ресурсом, мы видим, что массово отказываются от отправки в Украину контрактники. Фактически большое количество дезертиров среди уже побывавших в Украине, однозначно не хотят возвращаться в очередной раз. Все это скопление очень серьезно подрывает возможности пополнения рядов оккупанта, и как они будут все это пополнять – непонятно. Даже есть информация, что они пытаются заманить в свою армию не только наемников из других стран, но даже с недавно оккупированных территорий», - сказал он.
Виктор Ягун объясняет, почему битва за Донбасс является решающей: «Противник проиграл на других направлениях и приложит усилия, чтобы добиться хоть какого-то успеха. Если мы сможем выстоять, будем иметь шанс пойти в наступление. Мы не только сможем деоккупировать наши недавно оккупированные территории, мы реально сможем выйти на государственные границы – те, которые были в 2014 году. И об этом все знают, и это все хорошо понимают. Для того, чтобы напасть на Украину, Россия копила резервы и готовилась к нападению два года, они просто реально не могут за месяц восстановить все эти потери, которые они получили в центре и на севере Украины. Поэтому я думаю, что это действительно решающая битва, где мы точно можем поставить точку на каком-то гипотетическом величии их армии», - отметил он.