Фархад Мамедов, автор haqqin.az 22:15

Вардан Осканян, экс-министр иностранных дел Армении, бывший член политической команды Левона Тер-Петросяна, а позже Роберта Кочаряна, присоединился к лагерю критиков намерений премьер-министра Никола Пашиняна начать мирные переговоры с Азербайджаном на основе пяти принципов, представленных Баку. В статье, опубликованной армянскими СМИ, Вардан Осканян сравнивает нынешнюю ситуацию вокруг Карабаха с той, что имела место в 1997-1998 годах, когда тогдашний президент Армении Левон Тер-Петросян заявил о готовности принять «поэтапное решение». При этом бывший глава МИД подчёркивает, что с точки зрения национальных интересов Армении подходы Тер-Петросяна и Пашиняна абсолютно несопоставимы, поскольку первый выступил в роли пламенного патриота, а второй – политического соглашателя.

По словам Осканяна, выступление Никола Пашиняна в парламенте Армении отчасти базировалось на опубликованной в 1997 году статье Тер-Петросяна «Война или мир?», а дебаты, разгоревшиеся после выступления премьер-министра, напомнили Осканяну о драме, разыгравшейся 8 января 1998 года на заседании Совета безопасности Армении, созванном президентом Левоном Тер-Петросяном. В статье, на которую ссылается бывший глава МИД Армении, Тер-Петросян заявил, что альтернативой войны является мир, основанный на возврате Азербайджану оккупированных Арменией территорий (кроме Лачинского коридора), а также на переносе обсуждений статуса Нагорного Карабаха на неопределённое время. Эта статья, опубликованная в одном из российских СМИ, вызвала сильнейшее давление на Тер-Петросяна со стороны карабахского клана и фактически привела в начале 1998 года к государственному перевороту в Армении. Что же касается упомянутого выше заседания Совета безопасности Армении, которое состоялось 8 января 1998 года в присутствии президента Левона Тер-Петросяна, премьер-министра Роберта Кочаряна, министра обороны Вазгена Саркисяна, главы МВД и Министерства национальной безопасности Сержа Саргсяна и лидера карабахских сепаратистов, приглашенного в качестве спецпредставителя Минской группы ОБСЕ по Карабаху, то Вардан Осканян, занимавший тогда пост заместителя главы МИД Армении, присутствовал на нем лично.

По его словам, Тер-Петросян объяснил тогда Совету безопасности Армении, почему он принял поэтапный вариант решения карабахского конфликта, предложенного сопредседателями Минской группы. Тер-Петросян заявил тогда, что возвращение Азербайджану оккупированных территорий отвечает национальным интересам Армении и армянского народа, подчеркнув, что с учетом геополитической ситуации и ограниченных возможностей для экономического развития Армении другого выхода просто нет. По словам Осканяна все до единого участники заседания бурно запротестовали, указав Тер-Петросяну, что в его варианте решения конфликта ничего не говорится о будущем статусе Нагорного Карабаха. «На что, - вспоминает события тех дней Осканян, - президент ответил, что в любой редакции вопрос о статусе будет включать в себя принцип территориальной целостности Азербайджана, а потому этот вопрос не обсуждать надо, а всячески избегать. Разгорелся спор, и в этот момент Тер-Петросян вдруг сказал: «Пусть Вардан скажет, возможно ли когда-нибудь получить документ, в котором будет ссылка на статус Карабаха, но без фиксации территориальной целостности Азербайджана?» «Вопрос президента застал меня врасплох, - поделился с журналистами Осканян. – Я сидел далеко за столом, находился на заседании в роли слушателя и никак не ожидал, что буду участвовать в обсуждениях. Все смотрели на меня так, словно мой ответ должен был решить исход заседания Совета безопасности. Тем не менее, я ответил, не задумываясь: «Господин президент, я думаю, что это возможно». Мой ответ был основан на убеждении, что Армения еще не исчерпала дипломатические возможности. С учетом бурной ситуации в мире многое еще могло измениться в нашу пользу, что, собственно, и произошло – в последующие годы Минская группа ОБСЕ выдвинула три предложения (общее государство, Ки-Уэст и Мадридский вариант), в которых была ссылка на статус Карабаха вне состава Азербайджана. Я был прав!..»

По убеждению Вардана Осканяна, ключевым отличием заседания Совета безопасности в 1998 году от выступления премьер-министра Армении в 2022-м является тот факт, что президент Тер-Петросян предлагал всего лишь воздержаться от обсуждения статуса Нагорного Карабаха, оставив его на будущее, в то время, как премьер-министр Пашинян склонен признать Карабах в составе Азербайджана в обмен на гарантии безопасности его жителей. «Но позвольте! – восклицает бывший глава МИД Армении. - Если четверть века назад Тер-Петросян предлагал обойти или отложить на неопределенное время обсуждение статуса, то что изменилось сегодня? Что мешает нам любой ценой избежать подписания «мирного договора»? Ведь иначе он навечно закрепит статус Карабаха, как части Азербайджана!..» При всем уважении к возрасту и опыту искушенного армянского дипломата, который на протяжении двух десятков лет участвовал в переговорах по карабахской проблематике, его сравнения сложно назвать корректными, а политические и дипломатические параллели – адекватными. Главная идея предложения Тер-Петросяна «отложить на потом» обсуждение статуса Карабаха заключалась в том, что в обмен президент Армении предлагал вывести войска с оккупированных территорий Азербайджана. Но если в 1997 году Левону Тер-Петросяну еще было что предложить Азербайджану, то что после 2020 года, когда азербайджанская армия освободила не только все прилегающие районы, но и более 30 процентов административной территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, может предложить Никол Пашинян? И о каких компромиссах вообще идет речь?! Казалось бы, это бывший глава армянского МИД просто не может не понимать! Ан нет, Вардан Осканян призывает Пашиняна «ни в коем случае» не подписывать мирное соглашение с Азербайджаном, искренне надеясь, что для Армении еще будут «вновь созданы благоприятные международные условия».