Перед поездкой в Москву Пашинян обсудил с Мишелем реализацию брюссельских договоренностей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщают армянские СМИ.

Собеседники обменялись мнениями о ходе реализации договоренностей, достигнутых в ходе состоявшейся 6 апреля в Брюсселе встречи глав Евросовета, Армении и Азербайджана, а также о сложившейся в регионе ситуации и повестке отношений Армения-ЕС.

Отметим, во вторник, 19 апреля, состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который будет находиться в России с официальным визитом.