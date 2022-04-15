Освобожден от должности советник президента SOCAR
Советник президента SOCAR Рашад Алиев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
Об этом АПА сообщили в Службе коммуникаций и по связям с общественностью компании.
Советник президента SOCAR Рашад Алиев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
Об этом АПА сообщили в Службе коммуникаций и по связям с общественностью компании.
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