В Буче среди расстрелянных нашли родственника Алексея Навального фото
Житель города Буча Киевской области Илья Навальный, которого нашли расстрелянным в братской могиле среди сотен других жертв, оказался дальним родственником российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом BBC News Украина сообщил их общий родственник, староста села Новое Залесье Павел Навальный.
«Да, Илья был дальним родственником Алексея, есть общий прадед», - сообщил Павел Навальный.
Сам Павел является троюродным братом российкого оппозиционера. По его словам, другие, гораздо более близкие родственники Навального, во время атаки на Киевскую область не пострадали.
Известно, что у оппозиционера Алексея Навального есть украинские корни и родственники в Киевской области.
Ранее издание Bild писало, что российские военные, находясь в Буче, застрелили местного жителя Илью Навального. Возле тела обнаружили раскрытый паспорт. Телеграм-канал поиска и опознания жертв российской агрессии «Погибшие на территории Бучанского района» обнародовал фото документов и тела Ильи Навального.
Эксперты установили, что у него пулевые ранения в грудь и голову. Его тело нашли в могиле у церкви в Буче.