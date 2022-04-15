Житель города Буча Киевской области Илья Навальный, которого нашли расстрелянным в братской могиле среди сотен других жертв, оказался дальним родственником российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом BBC News Украина сообщил их общий родственник, староста села Новое Залесье Павел Навальный.

«Да, Илья был дальним родственником Алексея, есть общий прадед», - сообщил Павел Навальный.

Сам Павел является троюродным братом российкого оппозиционера. По его словам, другие, гораздо более близкие родственники Навального, во время атаки на Киевскую область не пострадали.