«Это действительно единственное предложение, которое могло сложиться у него (Медведчука – ред.) в голове и на которое может согласиться Украина. Мы готовы, я так считаю, как государство всех людей забрать из Мариуполя, чтобы они там не гибли.

Замглавы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Киев готов обменять Виктора Медведчука на освобождение всех защитников и жителей Мариуполя, но сомневается, что на это пойдет Россия. Как передает «Украинская правда», об этом Подоляк заявил в эфире телемарафона.

Но мне кажется, что РФ не пойдет на это. Потому что для них Мариуполь стал символом несокрушимости Украины. А россияне сегодня вообще психически повернуты на странных символах. И для них разрушить символ несокрушимости страны – это очень важный момент», - отметил Подоляк.

В то же время Подоляк надеется, «что кто-то, может, подскажет политическому руководству РФ, что это было бы неплохо с точки зрения гуманистического подхода».

«Но я себя ловлю на мысли – какой гуманистический подход, когда мы говорим об РФ?», - добавил замглавы ОП.

Напомним, задержанный на прошлой неделе депутат украинского парламента Виктор Медведчук обратился к президентам РФ и Украины с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.