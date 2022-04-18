В «Азове» рассказали, почему россиянам удалось окружить Мариуполь

Основатель и первый командир батальона «Азов» Андрей Билецкий рассказал, что военные, которые сегодня защищают Мариуполь, будут на своих позициях до последнего. В интервью Янине Соколовой он назвал причину, почему российским войскам удалось оцепить город – его защитникам не хватало оружия.

Но проблема не только с вооружением, хотя она главная. И кроме этого, существуют проблемы продовольствия и питьевой воды.

«Нужно понимать, что сейчас воюют не копиями, и кроме человеческого фактора, существует еще фактор оружия. Там действительно чрезвычайно сложная ситуация с продовольствием, питьевой водой, но самая большая проблема – это вооружение... Тяжелое вооружение, противотанковое вооружение, с этим достаточно тяжелая ситуация... Планировалось, что Мариуполь будет одним из основных форпостов на линии фронта, но не планировалось, что он окажется в окружении», - сказал Белецкий.