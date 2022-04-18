Кремль ответил на вопрос о том, какие страны согласились платить за газ в рублях

Информация о том, какие страны согласились покупать газ за рубли, вряд ли подлежит публикации, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Такая информация вряд ли подлежит публикации, и занимаются этим и наши профильные ведомства, и профильный вице-премьер Александр Новак», - сказал Песков, отвечая на вопрос о переводе схемы оплаты российского газа на национальную валюту и о том, сколько стран согласились покупать газ за рубли. Также, по его словам, этим вопросом занимается «Газпром» со своими непосредственными покупателями.

«Уже говорилось, что оплата последует где-то в мае вот за эти поставки, которые начались после вступления в силу указа президента, поэтому пока еще какое-то время есть», - сказал Песков.