Экс-советник Путина: Мы оказались в ловушке, устроенной американскими и английскими спецслужбами

«Очень важно понимать, что инициатива на основных фронтах мировой гибридной войны – информационно-когнитивном и валютно-финансовом – полностью принадлежит противнику и война идет по его заранее спланированному сценарию. Эти санкции последовали бы в любом случае – если бы мы не начали «специальную военную операцию» сами, то нас бы к ней вынудили нападением ВСУ на Донбасс в гораздо худших условиях». С таким заявлением выступил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, экс-советник президента России Сергей Глазьев, пишет km.ru.

«Но мы оказались в ловушке, устроенной американскими и английскими спецслужбами, которые завалили мировые СМИ потоком организуемых под их руководством украинскими военными массовых убийств украинских граждан, приписываемых российской армии. Таким образом они выигрывают у нас схватку за мировое общественное мнение, а также отобрали более триллиона находящихся в их юрисдикции российских активов. Этого тоже можно было бы избежать, если бы наши денежные власти следовали рекомендациям, обоснованным в указанной выше книге (речь идет о книге Глазьева «Последняя мировая война» – ред.)», - добавил он.