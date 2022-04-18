На востоке украинская армия уничтожила десятки единиц техники РФ и сбила истребитель

На Донецком и Луганском направлениях в понедельник воины ООС отразили 7 атак противника, уничтожили 10 танков и более 20 единиц другой техники РФ, а также сбили истребитель. Об этом сообщили в Операции объединенных сил.

«Украинские защитники уничтожили 10 танков, 1 артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, 8 единиц автомобильной техники и один миномет противника вместе с расчетом.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один российский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10», - отмечается в информации.