Глава района всё собирал взятки да собирал продолжение громкого процесса
Еще несколько человек, передававших взятки бывшему главе Исполнительной власти Имишлинского района Вильяму Гаджиеву, дали свидетельские показания на очередном судебном заседании.
Ветеран Первой карабахской войны Ариф Алекперов рассказал, что в 2018 году обратился в исполнительную власть Имишлинского района с просьбой продлить разрешение на использование земли, выданное ему в 2001 году. По словам свидетеля, за это ему велели заплатить 1.000 манатов.
«В исполнительной власти был мальчик по имени Гусейн, он сказал, что это приказ его начальника, - рассказал на суде свидетель. - Я заплатил. Никому не давал денег, кроме Гусейна. После этого разрешение мне продлили…»
Бывший глава Имишлинского филиала Государственного фонда социальной защиты Интигам Алиев показал, что его отношения с бывшим главой исполнительной власти были «нормальными», и что он выделил около 3.000 манатов на «благоустройство и строительные работы» в районе. Свидетель отметил, что на заседаниях Гаджиев постоянно говорил, что денег на благоустройство района не хватает и просил каждого «помочь в пределах своих возможностей».
Эльнур Шихалиев, президент Азербайджанской ассоциации натурального бодибилдинга и фитнеса, заявил в суде, что сам он родом из Имишли, постоянно живет в Баку и однажды решил заняться животноводством на родине предков. Чтобы получить документы на землю его попросили заплатить в бухгалтерию 20.000 манатов.
«Я также заплатил за подписание документов, - добавил свидетель. – Когда отдавал деньги Джамилю в бухгалтерии, то попросил расписку, но ее мне не дали. Сказали, что документы будут отправлены в Госкомимущество, а расписку я получу уже оттуда».
После того, как свидетель закончил давать показания, обвиняемый Вильям Гаджиев сказал, что видит Шихалиева впервые и никогда не требовал от него взяток.
Руководитель регионального филиала ОАО «Агролизинг» Бахтияр Насиров в своих показаниях сказал, что узнал Вильяма Гаджиева в суде.
«Долгое время работал в Баку, - подчеркнул свидетель. – Мой отец был известным человеком в районе. Когда я ушел с работы и приехал в Имишли, отец сказал, что уже подал документы в исполнительную власть. Он велел мне взять рекомендации и идти в «Агролизинг», что я и сделал. Потом мне позвонили из Баку, я написал заявление и меня взяли на работу. Мое дело непосредственно с районом связано не было. Поэтому и денег я никому не давал».
Те не менее, показания Бахтияра Насирова на следствии противоречили его свидетельским показаниям в суде. Следствию Насиров заявил, что его отец, чтобы устроить его на работу, дал взятку исполнительной власти в размере 10.000 манатов. В ответ Насиров высказал предположение, что следователь, возможно, его неправильно понял.
В этом момент оживился обвиняемый.
- «Вот видите, - воскликнул Вильям Гаджиев, - свидетель сам говорит, что взяток не давал. А вы все продолжаете настаивать. Взяток я не брал. Ничего доказать не сможете!..»
Свидетель Тарлан Алиев, допрошенный в ходе судебного заседания, заявил, что сейчас он пенсионер, а до пенсии работал начальником Имишлинского районного архивного отдела. По его словам, бухгалтер Джамиль Мусаев каждый год забирал выделяемые на ремонт учреждения 1.000 манатов.
«Эти деньги всегда шли на ремонт архива, - уточнил Тарлан Алиев. – После прихода Вильяма Гаджиева Джамиль Мусаев начал их забирать, говоря, что передаст их главе исполнительной власти. Это стало традицией. В итоге ремонтные работы в архиве я проводил за свой счет».
- Но, если Джамиль Мусаев каждый раз брал деньги, почему ты не пришел и не сказал мне об этом? - спросил с места обвиняемый.
- Я знаю Джамиля много лет, - ответил Гаджиеву свидетель. – Он был обычным парнем. А когда должность заняли вы, он заважничал, стал считать себя заместителем главы района. Да ведь он был вашим доверенным лицом…
На что обвиняемый пожал плечами и произнёс:
- Да ничего подобного!
Суд продолжится 22 апреля.