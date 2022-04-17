«В исполнительной власти был мальчик по имени Гусейн, он сказал, что это приказ его начальника, - рассказал на суде свидетель. - Я заплатил. Никому не давал денег, кроме Гусейна. После этого разрешение мне продлили…»

Ветеран Первой карабах ской войны Ариф Алекперов рассказал , что в 2018 году обратился в исполнительную власть Имишлинского района с просьбой продлить разрешение на использование земли, выданное ему в 2001 году. По словам свидетеля, за это ему велели заплатить 1.000 манатов.

Бывший глава Имишлинского филиала Государственного фонда социальной защиты Интигам Алиев показал, что его отношения с бывшим главой исполнительной власти были «нормальными», и что он выделил около 3.000 манатов на «благоустройство и строительные работы» в районе. Свидетель отметил, что на заседаниях Гаджиев постоянно говорил, что денег на благоустройство района не хватает и просил каждого «помочь в пределах своих возможностей».

Эльнур Шихалиев, президент Азербайджанской ассоциации натурального бодибилдинга и фитнеса, заявил в суде, что сам он родом из Имишли, постоянно живет в Баку и однажды решил заняться животноводством на родине предков. Чтобы получить документы на землю его попросили заплатить в бухгалтерию 20.000 манатов.

«Я также заплатил за подписание документов, - добавил свидетель. – Когда отдавал деньги Джамилю в бухгалтерии, то попросил расписку, но ее мне не дали. Сказали, что документы будут отправлены в Госкомимущество, а расписку я получу уже оттуда».

После того, как свидетель закончил давать показания, обвиняемый Вильям Гаджиев сказал, что видит Шихалиева впервые и никогда не требовал от него взяток.

Руководитель регионального филиала ОАО «Агролизинг» Бахтияр Насиров в своих показаниях сказал, что узнал Вильяма Гаджиева в суде.

«Долгое время работал в Баку, - подчеркнул свидетель. – Мой отец был известным человеком в районе. Когда я ушел с работы и приехал в Имишли, отец сказал, что уже подал документы в исполнительную власть. Он велел мне взять рекомендации и идти в «Агролизинг», что я и сделал. Потом мне позвонили из Баку, я написал заявление и меня взяли на работу. Мое дело непосредственно с районом связано не было. Поэтому и денег я никому не давал».

Те не менее, показания Бахтияра Насирова на следствии противоречили его свидетельским показаниям в суде. Следствию Насиров заявил, что его отец, чтобы устроить его на работу, дал взятку исполнительной власти в размере 10.000 манатов. В ответ Насиров высказал предположение, что следователь, возможно, его неправильно понял.

В этом момент оживился обвиняемый.

- «Вот видите, - воскликнул Вильям Гаджиев, - свидетель сам говорит, что взяток не давал. А вы все продолжаете настаивать. Взяток я не брал. Ничего доказать не сможете!..»

Свидетель Тарлан Алиев, допрошенный в ходе судебного заседания, заявил, что сейчас он пенсионер, а до пенсии работал начальником Имишлинского районного архивного отдела. По его словам, бухгалтер Джамиль Мусаев каждый год забирал выделяемые на ремонт учреждения 1.000 манатов.

«Эти деньги всегда шли на ремонт архива, - уточнил Тарлан Алиев. – После прихода Вильяма Гаджиева Джамиль Мусаев начал их забирать, говоря, что передаст их главе исполнительной власти. Это стало традицией. В итоге ремонтные работы в архиве я проводил за свой счет».

- Но, если Джамиль Мусаев каждый раз брал деньги, почему ты не пришел и не сказал мне об этом? - спросил с места обвиняемый.

- Я знаю Джамиля много лет, - ответил Гаджиеву свидетель. – Он был обычным парнем. А когда должность заняли вы, он заважничал, стал считать себя заместителем главы района. Да ведь он был вашим доверенным лицом…

На что обвиняемый пожал плечами и произнёс:

- Да ничего подобного!

Суд продолжится 22 апреля.