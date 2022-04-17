Наступление России, о котором говорили последние недели, началось видео; обновляется
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил, что битва за Донбасс началась.
Российские войска начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились, заявил он. "Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим", - заявил Зеленский.
Началась вторая фаза войны, заявил и глава Офиса украинского президента Андрей Ермак. Об этом же в “Фейсбуке” написал и глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
Журналист Христо Грозев также заявил о начале второго этапа войны. «Сообщалось о тяжелых крупнокалиберных обстрелах Харькова и Николаева, а также большинства украинских позиций в Луганске и Донецке. Ясно, что сегодня Россия начала новый этап войны - только с одним фронтом, сосредоточенным на востоке Украины», - заявил Грозев.
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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале большого наступления со стороны РФ, о котором говорили последние недели. Гайдай написал об этом в Facebook.
«Ад. Наступление началось – это то, о чем мы говорили последние недели», - написал глава ОВА.
Гайдай отметил, что в Кременной, которую временно захватили россияне, осталось 3,5 тысячи жителей.
Идут бои в Рубежном и Попасной, а также «постоянные обстрелы по другим мирным городам».
«Если даже мы где-то позиционно уходим, оставляем определенные территории, все равно – это шаги одной огромной Победы! Главное – не выиграть один бой. Главное – выиграть все сражение», – добавил глава ОВА.