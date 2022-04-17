Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил, что битва за Донбасс началась.

Российские войска начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились, заявил он. "Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим", - заявил Зеленский.

Началась вторая фаза войны, заявил и глава Офиса украинского президента Андрей Ермак. Об этом же в “Фейсбуке” написал и глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

Журналист Христо Грозев также заявил о начале второго этапа войны. «Сообщалось о тяжелых крупнокалиберных обстрелах Харькова и Николаева, а также большинства украинских позиций в Луганске и Донецке. Ясно, что сегодня Россия начала новый этап войны - только с одним фронтом, сосредоточенным на востоке Украины», - заявил Грозев.