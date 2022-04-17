Президент Украины Владимир Зеленский считает, что России будет крайне сложно восстановить ракетный запас в условиях действующих санкций, а затем перекроют лазейки, которые позволяли их обходить. Об этом он заявил во время видеообращения.

«Российская армия не сбавляет темп использования ракет против Украины. Хотя уже должна бы осознать, что ей будет крайне сложно восстановить ракетный запас в условиях даже уже действующих санкций. Без импорта они не могут даже это.

А когда будут закрыты все лазейки, которые используются для обхода санкций, и когда будут введены еще более жесткие санкционные ограничения, восстановление ракетного потенциала России будет нереалистичным.

То есть, российские ракетные удары приводят только к одному – ракетной само-демилитаризации Российской Федерации».

По его словам, схожий процесс происходит и с другими российскими вооружениями: «Производить новую артиллерию, самолеты, новые вертолеты, крейсеры в условиях санкций будет неподъемной задачей для России».

Зеленский добавил, что ни один из ракетных ударов не изменил для России принципиально ситуацию: «Если оценивать их все вместе, то вывод будет – это стратегическая нелепость».