США разместят ядерное оружие на территории Турции и Британии

Власти США решили разместить свое ядерное оружие в Великобритании: эта страна попала в список тех, где должна быть расположена инфраструктура для хранения «специального оружия». В этом списке уже есть Германия, Бельгия, Нидерланды, Италия и Турция – в каждой из них есть примерно 100 водородных американских бомб B61. Об этом свидетельствует оборонный бюджет США на 2023 год, внимание на документ обращают издания The Guardian и «Страна».

Авиабазу Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит (в 100 километрах от Лондона) уже начали модернизировать, чтобы в дальнейшем там можно было разместить истребители-бомбардировщики нового поколения F-35A Lightning, способные нести ядерный заряд.