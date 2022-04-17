Около 1000 мирных жителей укрываются на заводе «Азовсталь» видео
Около 1000 мирных жителей укрываются на заводе «Азовсталь». Об этом CNN рассказал начальник мариупольской патрульной полиции Михаил Вершинин.
«Они [мирные жители] наладили там свою жизнь, обеспечили себя едой и водой. Военные иногда помогали. Эти люди не хотели и до сих пор не хотят выходить на улицу. Они понимали, что здесь у них больше шансов остаться в живых. Но это было до того момента, когда Российская Федерация начала угрожать авиаударами», - отметил Вершинин.