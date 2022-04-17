Макрон объяснил, почему давно не созванивался с Путиным

«После массовых убийств, которые мы обнаружили в Буче и других городах, война приняла иной оборот, поэтому с тех пор я больше не разговаривал [с Путиным] напрямую, но я не исключаю, что сделаю это в будущем», - сказал президент Франции Эммануэль Макрон в эфире канала France 5.

Макрон регулярно созванивался с Путиным в первые недели войны, как и с президентом Украины Владимиром Зеленским: он говорил, что таким образом пытается остановить войну.

«Мы всегда должны готовиться к завтрашнему дню, к миру, и это невозможно сделать без обсуждения с другой стороной, - добавил Макрон. – Мы призваны быть в числе гарантов этого будущего дня».