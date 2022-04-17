Репортерская группа haqqin.az пробирается к Востоку Украины

В Украине началась вторая, решающая фаза войны с Россией. Несколько часов назад российские войска начали широкомасштабное наступление на украинские города и позиции ВСУ на Донбассе. Haqqin.az пристально следит за развитием событий.

Накануне 18 апреля репортерская группа haqqin.az прибыла в Украину, и будет непосредственно следить за развитием событий в восточной части страны, охваченной пожаром войны. В настоящее время репортерская группа haqqin.az в составе Эйнуллы Фатуллаева, Мурада Самедова и Идриса Гейдарли направляется в сторону восточных регионов Украины.