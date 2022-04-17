Пентагон отрицает уничтожение Россией в Украине партий оружия от США

Власти США в настоящий момент не имеют подтверждений того, что в результате удара ВС РФ в районе Львова были уничтожены партии иностранного вооружения, поступившие в Украину от США и европейских стран. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Нет», - сказал он, когда одна из журналисток спросила, может ли он подтвердить соответствующую информацию. «Я знаю, что они <...> ударили по целям во Львове. <...> У нас нет четких представлений о боевом ущербе, оценки того, что было целью, по чему нанесен удар. На данный момент у нас нет никаких свидетельств того, что помощь западных стран <...> подверглась удару или была уничтожена», - сказал он, добавив, что в Пентагоне продолжается процесс оценки.