Эрдоган рассказал, что затормозило переговоры Украины и России

Турция продолжит прилагать все необходимые усилия, направленные на прекращение боевых действий в Украине, несмотря на то, что переговоры в последнее время затормозили. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, сообщает агентство Anadolu.

«Достижение перемирия, а затем крепкого мира между двумя нашими соседями станет одним из лучших дел, сделанных во имя человечества», - заявил Эрдоган.

Он констатировал, что атаки на мирных жителей в Украине затормозили успешный ход переговоров между Москвой и Киевом через Анкару.

«Стороны добились ощутимого прогресса в переговорах, но кадры из Бучи и Ирпеня, использование в качестве мишеней мирных жителей Краматорска бросают тень на наши усилия», - сказал он.

Впрочем, Эрдоган заверил, что Турция продолжит усилия по достижению «удовлетворительного для сторон и международного сообщества» результата российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Эрдоган выразил уверенность, что мирное решение можно найти путем диалога и сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.