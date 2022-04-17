Эрдоган рассказал, что затормозило переговоры Украины и России
Турция продолжит прилагать все необходимые усилия, направленные на прекращение боевых действий в Украине, несмотря на то, что переговоры в последнее время затормозили. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, сообщает агентство Anadolu.
«Достижение перемирия, а затем крепкого мира между двумя нашими соседями станет одним из лучших дел, сделанных во имя человечества», - заявил Эрдоган.
Он констатировал, что атаки на мирных жителей в Украине затормозили успешный ход переговоров между Москвой и Киевом через Анкару.
«Стороны добились ощутимого прогресса в переговорах, но кадры из Бучи и Ирпеня, использование в качестве мишеней мирных жителей Краматорска бросают тень на наши усилия», - сказал он.
Впрочем, Эрдоган заверил, что Турция продолжит усилия по достижению «удовлетворительного для сторон и международного сообщества» результата российско-украинских переговоров в Стамбуле.
Эрдоган выразил уверенность, что мирное решение можно найти путем диалога и сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.