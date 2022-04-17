Эрдоган рассказал, что затормозило переговоры Украины и России

Турция продолжит прилагать все необходимые усилия, направленные на прекращение боевых действий в Украине, несмотря на то, что переговоры в последнее время затормозили. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, сообщает агентство Anadolu.

«Достижение перемирия, а затем крепкого мира между двумя нашими соседями станет одним из лучших дел, сделанных во имя человечества», - заявил Эрдоган.

Он констатировал, что атаки на мирных жителей в Украине затормозили успешный ход переговоров между Москвой и Киевом через Анкару.